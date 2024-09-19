元NGT48で今年3月に結婚を発表、先日は東京ディズニーシーのチャペル・ミラコスタで結婚式と披露宴を行った中井りかが、19日までに自身のインスタグラムを更新。テレビマンの夫を顔出ししたショットなどを投稿した。【写真】「テレビ業界一」イケメンと噂のD＆中井りかの2ショットウエディングフォトも（5枚）中井は今年3月、テレビ東京のディレクター・三宅優樹氏との結婚を発表。元テレビ東京で、現在フリーのテレビプロデ