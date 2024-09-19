環境省と気象庁は１９日、神奈川県に熱中症警戒アラートを発表した。２０日は気温が著しく高くなり、熱中症による健康被害の恐れがあるとして、エアコンの利用やこまめな休憩、水分・塩分の補給といった予防行動を呼びかけている。同日に予想される熱さ指数が最も高いのは、横浜市中区と藤沢市の３３。海老名市と小田原市が３２、三浦市は３１。最高気温は横浜、小田原ともに３６度と猛烈な暑さが予想されている。今夏、県内