NEWSの小山慶一郎が主演する10月2日スタートのドラマ『高杉さん家のおべんとう』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時29分）の主題歌が、NEWSの新曲「あっちむいてほい」に決定。挿入歌はシンガーソングライター・栞寧（しおね）の「今日も」に決まった。追加キャストとして、市川由衣、大原優乃、並木彩華、美村里江らの出演が発表された。【写真】市川由衣、大原優乃、美村里江らの出演も決定！ドラマ『高杉さん家のお