モデル・タレントのゆうちゃみが『ABEMAエンタメ』のインタビューに登場。今月発売した自身2作目となる写真集『ちゃみSummer』の見どころや、芸能界の飲み会事情、交際報道について語った。【写真】ゆうちゃみ10kgダイエットの“最高のボディ”で臨んだ2nd写真集セカンド写真集『ちゃみSummer』では、水着やランジェリー姿などバラエティ番組では見ることができない大人の表情を見せたゆうちゃみ。ゆうちゃみはこの自信作を共