菊池風磨が主演する10月12日スタートのドラマ『私たちが恋する理由』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の主題歌が、timeleszの「because」に決定。11月20日にニューシングルとしてリリースされることが決定した。3人体制で最初で最後のシングルとなる。【写真】菊池風磨×久間田琳加、『私たちが恋する理由』急接近のクランクイン！2人とも“決意の断髪”で挑む9月13日にNetflixでの全世界配信が始まった新メンバーオーディシ