雑誌「小悪魔ageha」の専属モデルを務める聖菜が、19日までにエックスを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】16歳で妊娠・ギャルモデル、大胆な“グラビア姿”など（16枚）普段からエックスやインスタグラムにて、グラビアのオフショットや、水着姿、スタイル抜群の私服姿を披露している聖菜。今回は、「"金髪のロングギャル"が命だったけど、"黒髪ショート"の今の方が軽く100倍モテます」と投稿。し