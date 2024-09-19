ももいろクローバーZが2023年12月23日・24日に埼玉県・さいたまスーパーアリーナで開催した＜ももいろクリスマス2023 PLAYERS＞のLIVE Blu-ray & DVDが、12月18日に発売されることが決定した。ももいろクローバーZの3大ライブのひとつとして開催されている毎冬恒例のクリスマスライブ＜ももいろクリスマス＞。通称＜ももクリ＞と呼ばれるこのライブは、クリスマスならではの華やかな演出やセットリストが特徴的。2023年は＜も