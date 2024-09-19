歌手の西川貴教が19日、自身のエックスを更新。誕生日を迎え、有名アニメキャラと同じ年齢になったことを報告すると、ファンから祝福が相次いだ。【写真】西川貴教、国民的アニメの“お父さん”と同じポーズで誕生日西川は「“イナズマロックフェス 2024”まで、あと２日！本日同い年になりました」とつづり、1枚の写真を投稿。写真の右には西川が、左にはアニメ『サザエさん』の磯野波平が写っていて、同じポーズを取っている