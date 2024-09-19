元NGT48の中井りかが19日、エックスを更新。自身の結婚式で乾杯のあいさつを担当した佐久間宣行プロデューサーの写真を投稿した。【写真】中井りかの結婚式で乾杯のあいさつを行う佐久間宣行中井は、ことし3月に一般男性との結婚を発表。相手は中井が出演していた『青春高校3年C組』（テレビ東京系）の担当ディレクターだったテレビ東京の三宅優樹氏。2人は番組終了後に交際に至ったという。この番組のプロデューサーを務め