【モデルプレス＝2024/09/19】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2024」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は、國學院大學2年の浅野かのん（あさの・かのん）さんをピックアップする。【写真】素肌が眩しい“日本一のサークル美女”候補◆「MISS CIRCLE CONTEST」（ミスサー）とは？「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、