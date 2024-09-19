「ウマ娘」の藤田晋オーナーが所有するエリキング(牡2、栗東・中内田充正厩舎)が、土曜中京8Rの野路菊ステークス(2歳・オープン・芝2000m)でデビュー2連勝を狙う。 エリキングは父キズナ、母ヤングスター(Youngstar)、母の父HighChaparralの血統。母は18年の豪G1クイーンズランドオークスの勝ち馬。23年のセレクトセール1歳では2億1000万円(税抜)の高値で取引された。