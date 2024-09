BABYMETALが2023年から2024年にかけて、自身最大規模のワールドツアー<BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024>を開催した。同ワールドツアーの締め括りとなる沖縄公演<BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND - 43>の模様を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』のBlu-ray/DVDを12月11日にリリースすることが決定した。◆ BABYMETAL 画像ライブフィルム『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOV