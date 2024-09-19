◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１９日・東京ドーム）巨人・戸郷翔征投手が自己最多タイの１２勝目を目指して先発。巨人は１回に３点を先取した。先頭の丸佳浩外野手が初球をとらえた右中間二塁打で出塁し、浅野翔吾外野手は四球を選び無死一、二塁。吉川尚輝内野手の打席でバントの構えで二塁を飛び出した丸はけん制球の間に三塁へ進み一、三塁とすると、吉川はヒッティングに切り替え右中間を破る二塁打を放ち、１