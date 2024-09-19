SNSでバズ連発の妖怪BL漫画、待望の新章スタート！思春期真っ盛りで恋愛に憧れる河童の少年・紅介(べにすけ)は大のお人好し。奥手な幼馴染の恋を仲立ちしたり、川で溺れる大蛇を助けたり、カエルに変えられた河童にキスして呪いを解いたり…。様々な人(妖怪)助けをする中で、自分自身も色恋沙汰に巻き込まれていく。そんなある日、紅介が新たに助けたのは、川に流された人間の少年だった...。『カッパ少年紅介〜昭和妖怪恋物語〜』