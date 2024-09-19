投手としての復帰について注目を集める大谷。(C)Getty Images「先発させるといわけではないが、9回に登板させて、あのワールド・ベースボール・クラシックで、マイク・トラウトをねじ伏せた時のように、みんな抑えればいいんじゃないか？」【動画】大台50盗塁へリーチ！大谷翔平が49盗塁を達成するシーンこれは、元米スポーツ専門局『ESPN』の記者であるリッチ・アイゼン氏が、自身がホストを務めるYouTubeチャンネル『The Rich