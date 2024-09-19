国民的人気マンガ「キン肉マン」の作者・ゆでたまごの嶋田隆司氏（６３）が１９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「謝るのは私の方だよ すみませんでした」などと、一部ユーザーに謝罪した。 【写真】鳥山明氏との突然の別れをしのんだ嶋田隆司氏 嶋田氏は１７日、Ｘで、ユーザーの「え、キン肉マンってアニメ今やってんの？」というポストを引用。「はぁ？」と投稿した。 現在、ＣＢ