19日は秋の彼岸入りですが、異例の暑さとなりました。福岡県太宰府市などで38℃を超えるなど、県内各地で9月の観測史上最も暑くなり記録的な猛暑日となりました。 福岡市南区の平尾霊園では、秋の彼岸入りの19日、帽子などで暑さ対策をして墓参りをする人たちの姿が見られました。■訪れた人「主人と主人の両親と、その上の方々。暑かばいと言って、開けてあげて風通しをよくしてあげたり。なかなか暑いねと。」予定を前倒しし