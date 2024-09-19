米国青少年交流団、ミャオ族集落で多彩な文化に触れる中国貴州省【新華社黔東南9月19日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州雷山県にある世界最大のミャオ族集落、西江千戸苗寨で16日、米国の若者たちが無形文化遺産のろうけつ染めなどを体験し、ミャオ族文化の魅力に触れた。一行は中国人民対外友好協会の招きを受け、米中青少年学生交流協会が組織した米国青少年「青春同行」交流団のワシントン州代表