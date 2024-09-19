不信任案が可決された中、斎藤知事はどういう判断を今後していくのか。いまの議会の様子を中継でお伝えします。兵庫県議会ではつい先ほど、午後5時半すぎに斎藤知事に対する不信任決議案が「可決」されました。可決が決まった瞬間、知事は表情を崩さず、議員に一礼をしていました。きょうの本会議は、昼過ぎまで予定されていた補正予算の審議が粛々と進められましたが、午後になってから自民党の県議から知事への不信任決議案につ