日本水連の梅原孝之競泳委員長が来年6月の任期満了を待たずに、9月30日に退任することが決まった。金子日出澄専務理事によると、本人から提出された退任届を16日の臨時常務理事会で受理したという。日本競泳陣は今夏のパリ五輪で銀メダル1個に低迷。退任理由はパリ五輪を終えて役割を終え、28年ロサンゼルス五輪に向けた新体制への移行を促進するためだという。今後も必要な引き継ぎ業務は継続する。次期委員長は未定。当面