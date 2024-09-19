パワハラ疑惑などを告発された兵庫県知事をめぐり、きょう午後、県議会で不信任決議案が提出され、先ほど全会一致で可決しました。自民党戸井田 県議「県議会議員86名一同を代表して、決議案第3号、斎藤元彦知事の不信任事案に対する決議案の提案説明を行います」午後4時15分ごろ、兵庫県議会で提出された斎藤元彦知事に対する不信任決議案。その瞬間も知事は表情を変えることはありませんでした。事の発端は今年3月。県の