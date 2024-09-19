日本水泳連盟は１９日、パリ五輪で競泳委員長を務めた梅原孝之氏が３０日をもって退任することを発表した。任期は来年６月までだったが、前倒しで退くことになった。１１日に本人より退任届けの提出があり、１６日に開催された臨時常務理事会で受理し、承認。理由には「２０２４パリ五輪期を終え、役割を終えたこと。２０２８ロスに向けた新体制への早期移行を促進するため半期の区切りで退任」と説明した。引き継ぎ業務は継続