19日午後6時18分ごろ、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、千葉県の匝瑳市と多古町、それに横芝光町です。【各地の震度詳細】■震度2□千葉県匝瑳市多古町横芝光町■震度1□千葉県東金