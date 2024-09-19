JR九州は19日、列車の車輪と車軸からなる「輪軸」の組み立て作業で、社内の目安値を超える圧力をかけていた輪軸が在来線で少なくとも328本あったと発表した。安全性は確保されているという。データ改ざんは見つからなかった。