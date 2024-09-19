ブレイキングダウンに参戦している「むらけん」ことキックボクサー、タレントの村松健太の父で、キックボクシングで３階級制覇、４冠王者となるなど「天才」と称された須藤信充（すどう・のぶみつ）さんが１７日午前１０時３０分、脳梗塞などのため、首都圏の病院で死去したことが１９日、発表された。むらけんは次の通りコメントを発表した。「親子でブレイキングダウンに出るのが夢でした。毎日、朝から深夜までベストキッ