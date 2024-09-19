テレビ東京は１９日、ＨｉＨｉＪｅｔｓの高橋優斗が所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴを１０月１日午前０時をもって退所すると発表したことについて、デイリースポーツの取材に対応。同局で放送中のグループの冠番組「ＨｉＨｉＪｅｔｓのＨｉしか言いません！」（土曜、深夜１・２５）を今後も継続していくことを明らかにした。同局によると、高橋の最後の出演は１０月５日になるという。同番組は昨年１０