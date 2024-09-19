兵庫県議会本会議が１９日に開かれ、斎藤元彦知事の不信任決議案が全会一致で可決された。ＴＢＳ系「Ｎスタ」では決議の投開票の様子を生中継したが、票数が読み上げられる場面で突然、映像が停止。その後、斎藤知事が取材対応した場面でも音声が途切れ、番組ＭＣの井上貴博アナウンサーが謝罪する場面があった。この日午後５時３５分ごろ、兵庫県議会で斎藤知事の不信任決議案が可決された。議長が投票後、結果を「投票総数８