《もう本当に誰か目黒蓮からインスタとブログ取り上げてくれ》【写真】”僕のファン”以外も気になる、目黒蓮の投稿《メンヘラのインスタストーリーみたいで笑った》《ストーリーの写真と文字構成ダサいな》《この追い討ちの掛け方えぐい》「Snow Manを付録扱いしていたら今の人気や立場はないよ」9月18日午後、目黒蓮Snow Man）が自身のインスタグラムのストーリーズに投稿した内容が話題だ。《俺のファンへないと悲しいじ