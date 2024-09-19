元お笑いコンビ・ドロンズの大島直也が17日に自身のアメブロを更新。脳梗塞で救急車で運ばれた時のことを回想した。この日、大島は「脳梗塞で電車で彷徨い、救急車で病院に運ばれた内容は当時ブログにアップしていたが」と切り出し「その後のブログを書きかけていたものをアップしていなかったので、今回アップします」とコメント。「2020年1月31日 目が覚めると病院にいた」と述べ、病院のベッドで横になった当時の自身の姿を公開