お笑いタレントのだいたひかるの夫でグラフィックデザイナー・小泉貴之さんが18日に自身のアメブロを更新。だいたが用意した物凄い量の食事に驚いた日のエピソードをつづった。この日、小泉さんは「妻の豪快さに目が点」というタイトルでブログを更新し「仕事から戻ると、ものすごい量のお寿司！」と大量の寿司を前にした息子の姿を公開。「特にお祝いとかではありませんが、妻が美味しそうだったからと…」と説明した。続けて、食