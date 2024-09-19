元宝塚歌劇団員・花組男役で女優の真野すがたが18日に自身のアメブロを更新。いびきをかく娘が大学病院で検査入院したことを明かした。この日、真野は6歳の娘について「大学病院で一泊の検査入院してきました」と報告し「昔から寝ている時に若干いびきをかいていて」と説明。「そもそもは夫が元々結婚当初から結構大きないびきをかいてまして」と述べ「最近になってようやく大学病院に一泊検査入院をして寝ている間の呼吸の様子を