女優の田丸麻紀が、自身のアメブロを更新。タレントの安田美沙子との2ショットを公開し、再会を報告した。17日に更新したブログで、田丸は「大阪に着いてから街ロケ」と報告。「まだまだ 暑ぅーございます」と残暑を感じるとつづり、「帰り道は、ホテルまで中秋の名月散歩」とホテルまでの帰り道に散歩したと述べた。18日に更新したブログでは、田丸は安田との2ショットを公開。「めちゃ可愛くて、優しくて、チャーミングな安田 美