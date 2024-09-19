JR東日本は、きょう9月19日午前8時7分ごろに東北新幹線「はやぶさ・こまち6号」が古川〜仙台駅間を走行中、連結部が外れた事象について、詳細を公表した。同区間を走行中、自動的に非常ブレーキが動作して停車した。運転士による点検により、「はやぶさ号」と「こまち号」の連結部が外れていることを確認した。発生時には時速約315キロで走行しており、停車後の車両間の距離は約300メートルだった。連結器や車輪の外観に異常は認め