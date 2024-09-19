大相撲9月場所12日目、無敗で優勝争い単独トップの関脇・大の里ですが、若隆景との一番に敗れ、1敗を喫しました。勝てば大関昇進の目安とされる12勝目となる大の里。持ち前の圧力であと一歩まで若隆景を追いつめるも、土俵際で体を入れ替えられ、寄り切りで敗れました。それでも、11勝1敗で単独トップを維持しています。