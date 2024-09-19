気になる彼の本命彼女になりたいと願う人は多いのではないでしょうか？そこで今回は「本命彼女」になるための方法を、体験談やインタビューをもとに3つご紹介します。これらのポイントを意識して、彼の心をつかみましょう！話していて楽しいと思わせる本命彼女になるためには、彼に「話していて楽しい」と感じさせることが重要です。聞き上手になり、自然体で会話を楽しむことがポイントです。彼は、あなたと一緒にいる時間を心地