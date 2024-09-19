国際サッカー連盟（FIFA）は９月19日、最新のFIFAランキングを発表した。森保ジャパンは７月18日に実施された前回の更新から２つ順位を上げ、16位に。アジア最上位の座をがっちりキープした。上から日本、イラン、韓国、オーストラリア、カタールという、アジアトップ５の序列も変化はなかった。また、ランキング全体のトップ10も動きがなかった。【FIFAランキング、トップ10】１位 アルゼンチン２位 フランス３位 スペイン４