全世界で大流行中の「16タイプ診断（MBTI）」。MBTIとは、93問の質問に答えることで16タイプにわけ、性格や特徴、相手と自分の相性を知ることができものなんです！今回は、今大人気のアイドル「なにわ男子」のMBTIをご紹介します。なにわ男子とは？この投稿をInstagramで見るなにわ男子(@naniwadanshi728official)がシェアした投稿なにわ男子とは、2021年11月にデビューしたSTARTO ENTERTAINMENT所属の7人組の男性アイドルグループ