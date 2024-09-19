[天皇杯ラウンド8、J2ジェフユナイテッド千葉0-3J1京都サンガＦ.Ｃ.、18日、千葉・フクダ電子アリーナ]10年ぶりの天皇杯ベスト4は遠かった。千葉は京都と天皇杯ラウンド8で激突。長らくJ2でともに戦ってきた両者の間には歴然とした差が生まれていた。何もかもがうまくいかない試合だった。GK藤田和輝は報道陣に「ひどい試合でしたよね」と訴えかけた。「試合前は"勝ちに行くぞ”という雰囲気があったと思うんです。でもそれがプレ