ドコモオンラインショップで、条件を満たすと「iPhone 15 Pro」など3機種が3万3000円の割引になる。9月20日から。 MNPで「iPhone 15 Pro」「iPhone 15 Pro Max」「iPhone 15 Plus」の3機種いずれかを購入すると、3万3000円の割引が受けられる。20日10時まではメンテナンスのため、当該機種はMNPで購入できない。