年を重ねるにつれ、時間の流れが加速しているように感じるのは私だけではないはず。なぜ一年はこうもあっという間に過ぎ去っていくのでしょう......！しかし、そうして「時間が足りない」と嘆く一方で、手元のスマホをだらだらといじっては時間を浪費しているのもまた事実。これってなんだかすごくチグハグな時間感覚です。限りある人生の中で、私たちはどうすれば時間を有効に使うことができるのでしょうか。そのヒントを教