9月のお題は「おすすめのドラマ・映画」ということで、私は今期ドハマりした松本若菜さん・松村北斗さん出演のドラマ『西園寺さんは家事をしない』をご紹介します♡王道ラブコメの枠にはおさまらない、この夏最高に心温まる物語。ドラマの魅力をみなさんにたっぷりお届けします！〈毎週火曜よる10時〜〉「西園寺さんは家事をしない」（TBS）この投稿をInstagramで見る【公式】「西園寺さんは家事をしない︎」❁7