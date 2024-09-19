ソニーは9月19日、展開中のヘッドホン「WH-1000XM」とイヤホン「WF-1000XM5」において、新色『Smoky Pink』を追加すると明らかにした。両製品ともに10月4日からの発売を予定する。「WH-1000XM5 / WF-1000XM5」に柔らかい新色『Smoky Pink』投入、3色展開に既製品に新色のバリエーションモデルを追加するという内容。Smoky Pinkの選定にあたっては「ファッションやスタイリングの質をクラスアップさせる、上品で肌馴染みの良い落ち