【AFP＝時事】中国・深セン（Shenzhen）で男に刺された日本人男児が死亡した事件を受けて19日、中国外務省の林剣（Lin Jian）報道官が「遺憾と悲しみ」を表明した。林氏は「中国はこうした不幸な事件が発生したことに対して遺憾と悲しみを表明する」とし、「少年の死を悼み、ご家族に哀悼の意を表する」と述べた。深セン市の警察によると、18日朝、男児は男（44）に襲われ、病院に緊急搬送された。警察が容疑者の身柄を拘束し