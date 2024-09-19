ＮＨＫ党の立花孝志党首は１９日、「小泉進次郎総理を応援する党（略称・小泉総理）」（仮称）を結党し、次期衆院選に挑戦するプランを明かした。立花氏は自民党総裁選（２７日投開票）で、新総裁に選出されるのは小泉進次郎元環境相と予想し、「世代交代の流れが出てくる。労働規制の緩和やライドシェア、ペーパーレス化に代表される国会改革、選択的夫婦別姓などに決着をつけると言っている。ＮＨＫのスクランブル放送や民営