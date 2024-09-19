日本サッカー協会が、７月に不同意性交容疑で逮捕された後に不起訴となったドイツ１部マインツの元日本代表ＭＦ佐野海舟（２３）の、今後の招集について見解を示した。佐野は都内のホテルで女性に性的暴行をしたとして、不同意性交容疑で逮捕された。その後、８月に知人の男性２人とともに不起訴処分が出ている。今夏に移籍したマインツでは、すでにプレーを続けており、今後活躍を続ければ実力的には代表復帰の可能性も十分