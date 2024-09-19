自民党は19日、総裁選選挙管理委員会を開き、18日に高橋祐介氏が衆院比例北海道ブロックで繰り上げ当選したことを受けて、総裁選の国会議員票が1票増えて368票になることを確認した。党員・党友票を合算して比例配分する地方票も同数の368票になる。自民党総裁選の候補者討論会の冒頭、記念撮影に臨む（左から）高市早苗経済安全保障相、小林鷹之前経済安全保障相、林芳正官房長官、小泉進次郎元環境相、上川陽子外相、加藤勝信