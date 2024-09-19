■レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値＜外為市場＞ ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円 午後５時現在 142.51／142.52 1.1146／1.1147 158.84／158.86 ＮＹ午後５時 142.27／142.31 1.1118／1.1119 158.18／158.24 午後５時のドル／円は、前日ＮＹ午後５時と比べて小幅ドル高／