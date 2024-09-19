サッカーのU-20女子ワールドカップで決勝進出を果たした北朝鮮に韓国メディアも注目している。【画像】「選手はヤクザ？」北朝鮮の日本戦“暴力プレー”9月19日（日本時間）、コロンビアのエスタディオ・オリンピコ・パスカル・ゲレーロで行われたU-20女子ワールドカップ準決勝では、北朝鮮がアメリカに1-0で勝利し、決勝進出を果たした。試合は前半22分にFWチェ・イルソンのゴールで北朝鮮が先制。以降は両国ともに得点が決まらず