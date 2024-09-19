［フランクフルト１９日ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）が１９日発表した７月のユーロ圏の経常収支は季節調整後で３９６億ユーロの黒字だった。貿易黒字や一次所得の減少で黒字幅は前月の５０５億ユーロから縮小した。調整前でも黒字は５２４億ユーロから４８０億ユーロに減少した。７月まで１２カ月の経常収支は域内総生産（ＧＤＰ）比２．６％の黒字。前年同期は０．５％の黒字だった。