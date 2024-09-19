銀行にお金を預けて貯金をしている人は多いでしょう。しかし、低金利が続いているため、預けているだけではお金が増えないとよく聞きます。 本記事では、銀行の金利を紹介するとともに低金利時代に資産を形成するためのポイントを紹介します。 各銀行の普通預金・定期預金の金利 大手銀行の金利は、普通預金が年0.100％、定期預金（スーパー定期）が2年まで年0.125％、10年で年0.350～0.400％で設